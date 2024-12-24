Ünlü sanatçı Haluk Levent, temmuz ayında yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerin ardından taburcu edilmişti. Ancak şikâyetlerinin devam etmesi üzerine Levent, dün gece yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hayranlarını korkuttu

56 yaşındaki sanatçının sağlık durumu, hayranlarını endişelendirdi. Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent’in pazartesi sabahı göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu ve hemen müşahede altına alındığını açıkladı. Salı günü yapılan anjiyo ile sanatçının durumu daha netlik kazandı.

Doktorundan açıklama geldi

Anjiyo sonucuna ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, “Haluk Levent’e yapılan anjiyo sonucunda strese bağlı kan akışında yavaşlama tespit edilmiştir. Tedavisi devam ediyor ve durumunu yakından takip ediyoruz.” dedi.