Sevilen sanatçı Haluk Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. "Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında verdiği konser sırasında yaptığı jestle büyük takdir topladı. Levent, konser esnasında dikkatini çeken bir kağıt helva satıcısına destek olmak için sahneden inip helva satışı yaptı.

Konserini durdurup kağıt helva sattı

Yardımseverliğiyle tanınan ve AHBAP Derneği aracılığıyla birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Haluk Levent, binlerce kişiye verdiği konser sırasında farklı bir sürprize imza attı. Konserin ortasında bir kağıt helva satıcısının ürünlerini satmakta zorlandığını fark eden Levent, sahneden inerek satıcının helvalarını başının üstüne koyup halk arasında dolaşarak satış yapmaya başladı. Levent, helva satışı sırasında doğaçlama bir şarkı besteleyerek izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

"30 yıllık kariyerimde bir ilk"

Kağıt helva satıcısına desteğiyle herkesin takdirini kazanan Haluk Levent, tüm helvaları satın alarak izleyicilere dağıttı. Sahneye döndüğünde yaptığı açıklamada, "Sabahtan beri satmaya çalışıyordu kardeşimiz. Ben de ona destek olmak istedim. 30 yıllık kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaptım" diyerek duygularını dile getirdi. Levent'in bu jesti büyük alkış alırken, kağıt helva satıcısını da sahneye davet edip ona sarılması gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu.