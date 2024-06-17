İnsanların en nefret ettiği haşerelerden biri olan hamamböceklerinin evrimi ve yayılmasında insan faktörünün belirleyici olduğu anlaşıldı.

Alman hamamböceğinin izinde genetik bir yolculuk

Bilim insanları, Alman hamamböceğinin (Blattella germanica) DNA'sını analiz ederek kökenlerini Doğu Hindistan ve Bangladeş'e kadar takip etti. Bu genetik yolculuk, hamamböceklerinin insanlarla olan ilişkisine dair şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

1700'lerde ortaya çıkan isim karmaşası

Alman hamamböceği, ilk olarak 1756-1763 yılları arasındaki Yedi Yıl Savaşları sırasında bir ordu gıda deposunda ortaya çıktı. Ruslar ona "Prusya hamam böceği" derken, İngiliz ve Prusya askerleri "Rus hamam böceği" adını verdi. Bu isim karmaşası, hamamböceğinin aslında ne Rusya ne de Almanya kökenli olduğunu gösteriyor.

İnsanlarla birlikte yaşama uyum sağlayan haşere

Genetik analizler, Alman hamamböceğinin, Bengal Körfezi'nden Blattella asahinai türüyle yakın akraba olduğunu ortaya koydu. Bu iki türün sadece 2.100 yıl önce birbirinden ayrıldığı düşünülüyor. Araştırmacılar, Blattella asahinai'nin doğal yaşam alanları yok edildikçe insanlarla birlikte yaşamaya adapte olduğunu ve binalara yerleştiğini belirtiyor.

Dünya'ya yayılışın iki dalgası

Alman hamamböceğinin dünya genelindeki yayılımı iki dalga şeklinde gerçekleşti. İlk dalga, yaklaşık 1.200 yıl önce Bengal Körfezi'nden batıya doğru, İslam ticaret yolları ve ordularıyla birlikte gerçekleşti. İkinci dalga ise yaklaşık 390 yıl önce Avrupa ticaret şirketleriyle Endonezya'ya doğru ilerledi. Alman hamamböceği, Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl önce ulaştı.

Hayatta kalma stratejileri

İnsanların nefret ettiği bu haşereler, hayatta kalmak için gizlenme yeteneklerini geliştirdi. Gececil hale gelen ve açık alanlardan kaçınan Alman hamamböcekleri, uçma yeteneklerini kaybetseler de kanatlarını korudu.