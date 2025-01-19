Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Yayınlanan görüntülerde, esirlerin Kassam Tugayları üyeleri eşliğinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya götürüldükleri görüldü.

Esirlere sertifika ve hediyeler verildi

Serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlere, üzerinde “Tutuklunun serbest bırakılması kararı” yazılı sertifikalar ve hediye çantaları verildiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının yer aldığını iddia etti.

Ateşkes sürecinin detayları

Ateşkes kapsamında gerçekleştirilen bu esir değişimi, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor. İsrail ve Hamas arasındaki bu takas süreci, uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor.