Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen bir suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin ölümüne dair tepkiler dünya genelinden geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkına başsağlığı dileyerek, suikastı kınadığını açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas da olayı şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Haniye'nin Tahran'daki suikastını lanetledi ve Filistin halkına başsağlığı diledi. Açıklamada, "Bu saldırı Gazze'deki savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürme amacı taşıyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Uluslararası Tepkiler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Abbas, Haniye'nin öldürülmesini "şiddetle kınadığını" belirtti ve bu tür eylemlerin barışı sağlamaya yönelik çabaları zedelediğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan Açıklama: Beyaz Saray, Haniye'nin İran'da öldürüldüğüne dair haberleri doğruladı ancak konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı.

ABD Savunma Bakanı: Lloyd Austin, Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtti ve ABD'nin İsrail'e yönelik saldırılar karşısında savunma yükümlülüğünü sürdüreceğini ifade etti.

İsrail ordusu, Haniye'nin suikastı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ordu Sözcülüğü, "Bu konuda yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsmail Haniye, Hamas'ın önemli bir lideriydi ve İsrail ile olan ilişkileri nedeniyle sık sık hedef haline gelmişti. Tahran'da gerçekleşen bu suikast, bölgedeki gerilimleri artırma potansiyeline sahip. Uluslararası toplum, olayın ardından tansiyonu düşürmek için çağrılarda bulunuyor.