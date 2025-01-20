Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrıldı. Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah’taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.

Hamas ve İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının birinci turunda serbest bırakılan Filistinli 90 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütünün konvoyu, kısıtlamalar ve ertelenmelerin gölgesinde gece saatlerinde Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirleri taşıyan konvoy, binlerce kişinin arasındaki trafikte güçlükle ilerledi; Filistinli esirleri taşıyan otobüste sevdiklerini gören aileler büyük sevinç yaşadı.

Filistinli ailelerin, özellikle kadın esirlerden annelerin çocuklarıyla kavuşmalarında duygu dolu anlar yaşandı.

Konvoydan inenler arasında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlik kadrosundan eski milletvekili, Filistinli insan hakları örgütü Zamir'in yöneticilerinden Halide Cerrar da yer aldı.

Halil kentinden Cenin Amr da aileleriyle kavuşmanın sevincini tarif edemeyeceğini belirtti.

Amr, "İsrail hapishanelerinde başka esirler bıraktıklarını, Gazze'de canını veren 50 bin kadar Filistinli karşısında sevinçlerinin eksik kaldığını" dile getirdi.

Filistinli başka bir kadın esir ise hapishanedeki koşulların ağır olduğunu, kasıtlı bir mahrumiyete maruz kaldıklarını belirterek mahremiyetlerinin de hiçe sayıldığını belirtti.

İsrailli gardiyanların kendilerine son dönemde çok kötü davrandığını, fiziksel müdahalelere maruz kaldıklarını anlatan Filistinli kadın esir, Gazze halkının "şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek buradaki halk için" dua etti.

Filistinli bir kadın esirin eksik çıkması gecikmeye neden olmuştu

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer Hapishanesinde yapılan kimlik kontrolünde anlaşmaya göre bir kadın esirin eksik olduğunu tespit etmesinin ardından arabulucular ve Kızılhaç'a durumu bildirdiğini ve anlaşmaya uyulması için baskı talep ettiğini bildirmişti.

Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.