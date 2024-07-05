Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabaları, Hamas'ın yeni bir dizi şart sunmasının ardından hız kazandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere devam etmek üzere bir heyet göndereceklerini belirtti. İsrail ekibine istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanının liderlik etmesi bekleniyor.

Hamas'ın yeni teklifi: Anlaşmaya yakın mı?

Çarşamba günü Hamas'tan gelen revize edilmiş teklif, İsrail tarafında olumlu karşılandı. İsrailli bir müzakere kaynağı, Hamas'ın teklifinin "önemli bir atılım" içerdiğini ve bir anlaşma potansiyeli taşıdığını ifade etti. İsrail'in yeni şartları kabul etmesi, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar süresince önceki tutumundan bir sapma anlamına geliyor. Filistinli militan grup daha önce Gazze'den çekilme ve rehineler karşılığında mahkûmların serbest bırakılmasını şart koşmuştu.

Altı haftalık müzakere aşaması

Hamas'ın yeni önerisi, kalıcı bir ateşkesi ön koşul olarak belirlemiyor. Bunun yerine, ateşkesin sağlanması için altı haftalık bir müzakere aşamasına izin veriyor. Filistinli bir yetkili, bu durumun bir çerçeve anlaşmasına yol açabileceğini belirtti. Ancak Mısırlı kaynaklar, kalıcı bir ateşkes taahhüdü konusunun çözülmediğini ifade ediyor.

Bölgedeki şiddet ve kayıplar

Gazze'deki çatışmalarda 38,000'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, İsrail tarafında 1,200 kişi öldü ve 250'den fazla kişi rehin alındı. Bu durum, bölgedeki gerilimleri artırarak İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah grubu ile sık sık çatışmasına neden oldu. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya ile Gazze'yi görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan destek

Beyaz Saray, görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı. Başkan Joe Biden, Netanyahu ile Hamas'ın ateşkes şartlarına verdiği yanıtı görüştü. İsrail müzakere ekibinden bir kaynak, anlaşma potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Ancak siyasi mülahazaların süreci rayından çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun koalisyonu ve riskler

Netanyahu'nun koalisyonundaki bazı üyeler, hükümetin Hamas yenilmeden savaşı sonlandırması halinde desteklerini çekeceklerini belirtti. Bu durum, Netanyahu'nun başbakanlık görevinin sona ermesine neden olabilir.

Gazze'deki son askeri eylemler

Gazze'deki son askeri eylemler arasında Refah'ın Al-Nasser mahallesine İsrail tanklarının girmesi ve Jabalia mülteci kampında üçü çocuk beş Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan bir hava saldırısı yer aldı. Ayrıca bugün Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen bir İsrail askeri operasyonunda beş Filistinli öldü.

Müzakereler devam ediyor

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden müzakereler, Gazze'deki dokuz aylık savaşa bir son vermeyi amaçlıyor. Biden yönetiminin önerisi, rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve ölen rehinelerin kalıntılarının iadesi için aşamalı bir yaklaşımın ana hatlarını çiziyordu.