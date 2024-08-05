İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki askeri operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde düzenlenen hava saldırısında Hizbullah Hareketi'nden bir üye hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusu, Hamas'ın önemli isimlerinden Al-Zeriei'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda Hizbullah Hareketi'nin üyesi Ali Galib Şukayr hayatını kaybetti. Saldırılarla birlikte Hizbullah'ın Lübnan'daki kayıpları 393'e yükseldi. Hizbullah, saldırılar sırasında Eliat kışlasındaki 91. Tümen ve Malikiye Askeri Üssü’ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiğini, Ramim Askeri Üssü’nün ise topçu atışlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Hamas'ın Askeri Kanadı'nın Üretim Departmanı ve Gazze'deki Ekonomi Bakanlığı'nda görevli Al-Zeriei'nin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun açıklamasında, Al-Zeriei’nin Gazze'ye insani yardımların kontrolünü sağladığı ve Hamas kontrolündeki pazarların yönetiminde rol aldığı belirtildi. Ayrıca, insani yardım fonlarının dağıtımından sorumlu olduğu vurgulandı.