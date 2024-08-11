“Yardım ve abluka için harekete geçin”

Hamas, Gazze halkına karşı yürütülen soykırımın durması ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesi için acil kararlar alınmasını talep etti. Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması çağrısında bulunuldu.

“Uluslararası bir komisyon gönderilsin”

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı düzenleyerek İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurmasını sağlamak için kararlar almasını istedi. Ayrıca, uluslararası yargı sisteminin harekete geçirilerek Siyonist savaş suçlularının yargılanması gerektiği vurgulandı.

ABD ve batılı ülkelere vurgu

Açıklamada, Gazze'deki katliamların arkasında ABD'nin olduğu belirtilerek, Batılı ülkelerin desteği olmadan İsrail'in bu suçları işlemesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, 310 gündür süren abluka ve saldırılar altında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Gazze'den nakledilen 6 kanser hastası, güneydeki Nasır Hastanesi'ne ulaştı. Bu hastaların, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den çıkartılması planlanıyor