Hamas, İsrail ile esir takası sürecinin büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Esir takası pazartesi başlıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, katıldığı bir televizyon programında İsrail ile yürütülen esir takası sürecine dair açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, "Esir takası işlemleri büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacak" dedi.

Ebu Merzuk, esirlerin teslimi sürecinde askeri tören veya kutlama yapılmayacağını da vurguladı.

Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında “sarı hat” olarak bilinen sınıra kadar çekildiğini, ancak ordunun Gazze’nin yaklaşık yüzde 53’lük bölümünde hâlâ kontrolünü sürdürdüğünü belirtti.

Ebu Merzuk, İsrail’in belirlediği çekilme sınırlarının ne doğru ne de planlı olduğunu söyleyerek, "İşgalin mevcut pozisyonlarını korumasını asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD askerleri, ateşkesin uygulanmasını izlemek için bölgeye gönderildi; ancak Gazze içinde değil, İsrail tarafında konuşlanacak. Hamas, Filistin yönetimini ulusal uzlaşı için kapsamlı bir toplantıya davet etti.

Ebu Merzuk, "Kapsayıcı bir ulusal mutabakat, Filistin davasının içinden geçtiği krizden çıkışın tek yoludur" dedi.

Hamas, Trump planı ve ateşkesi Filistin halkının çıkarlarını korumak amacıyla kabul ettiklerini belirtti.