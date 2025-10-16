Girişimci Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu Chobani, aldığı 650 milyon dolarlık yatırım ile şirket değerini yaklaşık 20 milyar dolara çıkardı. Yatırım, ABD’de yeni fabrika inşası ve mevcut tesislerin kapasite artırımı için kullanılacak.

Yatırım ve büyüme planları

Chobani, dünyanın önde gelen yatırım fonlarından biriyle gerçekleştirdiği yaklaşık 650 milyon dolarlık anlaşma ile New York eyaletinin Rome şehrinde kurulacak yeni süt ürünleri fabrikası ve Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artırımını finanse edecek.

Yeni fabrika, binden fazla kişiye iş imkânı sağlayacak. New York Valisi Kathy Hochul, fabrikanın kuruluşunu daha önce duyurmuştu.

Şirketin performansı

Hamdi Ulukaya, Chobani’nin son üç yılda yıllık yüzde 15-20 büyüme oranı yakaladığını belirtti. Ulukaya, şirketin geleneksel hızlı tüketim stratejilerini takip etmediğini, kendi yolunu çizerek yoğurt, krema, süt ve kahve ürünleri ile onlarca alt kategori geliştirdiklerini ifade etti.

Stratejik hedefler

Chobani, yeni yatırım ile üretim kapasitesini artırmayı ve ABD pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ulukaya’nın vizyonu, şirketi geleneksel sektörün ötesine taşıyarak inovasyon ve çeşitliliğe odaklanmak olarak öne çıkıyor.