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Hastanede 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Pınar Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pınar Kaya’nın yönetimindeki otomobil, Düğerek Mahallesi'nden merkez istikametine seyrederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pınar Kaya’yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hamile olduğu öğrenilen Kaya, yoğun bakıma alındı.

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