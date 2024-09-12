Adana’nın Seyhan ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü olayda, 7 aylık hamile Hatice Demir’i boğarak öldüren Emrah Demir’in davası devam ediyor. Emrah Demir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında, akıl sağlığının yerinde olduğunu ortaya koyan hastane raporu okundu. Duruşmaya, sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olayın detayları ve sanığın ifadeleri duruşmada yeniden gündeme geldi.

Olayın detayları

29 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayda, Emrah Demir ve eşi Hatice Demir arasında gece saatlerinde başlayan tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, tartışmanın ardından eşinin bağırmaması için yüzünü kapatarak boğdu. Hatice Demir’in hareketsiz kaldığını gören sanık, sokağa çıkarak komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" şeklinde bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emrah Demir, ifadesinde, “İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Eşim yatmak istedi, ancak sonra yanımıza geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ‘Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Eşim karşı çıktı ve tartışmaya başladık. O geceyi hatırlamıyorum” dedi.

Akıl sağlığı raporu

Duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden alınan raporla doğrulandı. Emrah Demir, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve o gece uyuşturucu etkisi altında olduğunu belirterek, “Uyuşturucu bağımlısı biriyim, o gece uyuşturucu aldıktan sonra evde Azrail’i ve 3 harflileri gördüm. Bana muska yazılmış. Muska yazan büyücünün Allah belasını versin” şeklinde konuştu. Ayrıca, cezaevinde kendisine zarar vermemek için tedavi görmek istediğini ifade etti.

Aile ve avukatların talepleri

Hatice Demir’in anne ve babası, sanıktan şikayetçi olarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Hatice Demir’in aile avukatı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi, sanığın hem eşini hem de karnındaki bebeğini öldürdüğünü belirterek, “Sanık 2 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca, eşinin ölmesi için başında beklemiş, ambulans çağrılmasını engellemiştir. Sanığın iki kez ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Adalet arayışı ve kadın cinayetleri

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Emrah Demir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava dosyasını savcıya gönderdi ve duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Şirin Şeyma Bulut, adliye çıkışında, “6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi, kadınları yaşatır ve faillere caydırıcı bir set oluşturur. Kadınları ve çocukları ancak yasalarla, adil yargılamalarla koruyabilirsiniz. Biz, tüm kadınları bu seferberliğe katılmaya ve şiddetsiz, eşit bir yaşamı kurmaya çağırıyoruz” dedi. Avukat, sanığın bu tür şiddet eylemlerinin cesaretini nereden aldığını sorguladı.