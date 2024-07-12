İSTANBUL (AA) - Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yazın sıcak havanın hamile kadınları diğerlerine göre daha fazla etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Buyru, gebelik sürecindeki hormonal ve fizyolojik değişikliklerin, artan kiloların ve vücuttaki kan akışının sıcaklık ve nem hissini artırdığını ifade etti. Sıcak hava ve nemin hamilelerde halsizlik, terleme, yorgunluk ve dışarı çıkmaktan kaçınma gibi sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Buyru, hamile kadınlara sentetik ve dar giysiler yerine keten, pamuklu ve bol kıyafetler giymelerini, en az 2 litre su tüketmelerini, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Ayrıca, şekerli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini ve güneş koruma faktörlü kremler kullanılmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Buyru, yaz aylarında serinletilmiş ortamlarda egzersiz yapmanın ve uygun havuzlarda yüzmeyi tercih etmenin faydalı olacağını dile getirdi. Tüp bebek tedavisine ise mevsimsel farkların etkisinin olmadığını söyleyen Buyru, laboratuvarların sıcaklık kontrolünün her daim ayarlı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamile kadınların sağlıklı bir yaz geçirmeleri için bu önerilere dikkat etmelerini ve rutin kontrollerini aksatmamalarını tavsiye etti.