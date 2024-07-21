Hamileliğin 34. haftasında bebeğiniz yaklaşık 46 cm uzunluğunda ve 2150 gram ağırlığındadır. Bu dönemde bebeğinizin gelişimi ve anne adayında görülen değişiklikler detaylı bir şekilde inceleniyor.

Hamileliğin 34. haftası, bebeğinizin hızla büyüdüğü ve vücudunuzda bir dizi fizyolojik değişimin meydana geldiği kritik bir zamandır. Bu haftada bebeğinizin sağlığı ve sizin yaşadığınız değişiklikler, doğum öncesi önem taşıyan konular arasındadır.

Hamileliğin 34. haftasında bebeğinizin boyu yaklaşık olarak 46 cm’ye ve ağırlığı 2150 grama ulaşmıştır. Cildi artık daha pürüzsüz hale gelmiş, yağ dokusu arttığı için daha tombul görünmeye başlamıştır. Merkezi sinir sistemi ve akciğerleri de olgunlaşmakta, bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Erken doğum endişesi taşıyan anneler için bu dönemde genellikle bebekler sağlık sorunu yaşamadan yenidoğan ünitesinde gözlem altında tutulabilirler.

Hamileliğin 34. haftasında annelerde kilo artışı, göz sorunları, yorgunluk ve sindirim sorunları sıkça görülür. Ortalama kiloya sahip ve tek bir bebek taşıyan anneler için önerilen kilo artışı 11-12 kilogram arasındadır. Hamilelik hormonları nedeniyle gözlerde kuruluk, miyop veya hipermetropi şikayetleri artabilir.

Bu dönemde anne adaylarında bacak krampları, hemoroidler, gaz sorunları ve kaşıntılar sıkça görülebilir. Bacak kramplarını hafifletmek için ayakları yükseğe kaldırmak, gaz sorunlarını azaltmak için küçük ve sık yemekler tercih etmek önemlidir. Kaşıntılı ürtikeryal papüller gibi cilt sorunları için doktora başvurmak gerekebilir.

Uzmanından rahatlama önerileri

Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Mehtap Derelioğlu, hamileliğin 34. haftasında bebeğin fiziksel gelişimi ve anne adayının sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Dr. Derelioğlu, bu dönemde annelerin rahatlamak için yapabilecekleri egzersiz ve nefes teknikleri hakkında önerilerde bulunmaktadır.

Hamileliğin bu evresinde dinlenme pozisyonlarında ayakları yükseğe kaldırmak ve sıcak banyo yapmak, anne adaylarının rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, gebelik sırasında beslenme düzenini düzenli tutmak, sindirim sorunlarını azaltabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.