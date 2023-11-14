Hamilelik döneminde yaşanan bazı durumlar oldukça rahatsız edici bir hal alabilir. Sevdikleriniz vücudunuzda dışarıdan görülen fiziksel değişikliklere odaklanırken, iç tarafta hormonlarınız ilk günden itibaren hızlı bir değişim yaşar.

Hormonlar, bu değişime bağlı olarak tat ve koku alma duyularınızı, yeme içme alışkanlıklarınızı önemli ölçüde etkiler. Aynı zamanda sindirim sistemi kaynaklı bazı şikâyetlerin oluşmasına sebep olabilir. Çocuk sahibi olacak anne adaylarının, gebelik dönemi boyunca en sık karşılaştıkları problemler kabızlık ve reflüdür. Bu sorunlar, basit önlemler ve beslenme alışkanlığı değişiklikleriyle yok edilebilir.



HAMİLELİKTE REFLÜ

Gebelik boyunca ve doğum sonrasında oldukça sık görünen gebelik reflüsünün, gerekli tedbirler alındığı zaman hafif olarak atlatılabileceği belirtiliyor. Reflü kısaca, midedeki asidik madde içeriğinin herhangi bir zorlama olmaksızın yemek borusuna (özofagus) geri kaçması olarak tarif ediliyor. Genel belirtileri, ağza gelen ekşi-acı su hissi ve göğüste yanmayla beraber ortaya çıkıyor.

Gebeliklerin çoğunda reflü şikayetleri ilk ve ikinci 3 aylık dönemlerde başlıyor ve gebelerin %80’inde son üç ayda bu rahatsızlık daha sık görülüyor. Yiyeceklerdeki yağ miktarının azaltılması, az ve sık yemek yemek, yemeklerde kullanılan baharat miktarını azaltmak reflü şikayetlerini hafifletmektedir. Özellikle sıvı tüketiminin öğün aralarında yapılması, yemek yerken sıvı tüketilmemesi, domatesli ürün, çikolata ve asitli içeceklerden uzak durulması gerekmektedir. Gebelik reflüsü çoğunlukla hafif seyreder ve doğumdan kısa bir süre sonra tamamen düzelmektedir.



HAMİLELİKTE KABIZLIK

Hamilelikte oldukça sık rastlanan rahatsızlıklardan birisi de kabızlık ve basur oluşumlarıdır. Bu rahatsızlıkları önlemenin en etkin yolu, lifli gıdaları çok tüketmek ve bol sıvı almaktır. Tam tahıllı makarnalar, tam tahıllı ekmek, kurubaklagil, barbunya, kayısı, kuru erik, ahududu, kuru üzüm, yulaf ezmesi, esmer pirinç, pırasa, kabuklu meyveler ve kuruyemişler bol miktarda lif içermektedir.

Mide sıkıntısı yaşamamak için dikkat edilmesi gereken nokta, normalde az miktarda lifli besin tüketen anne adaylarının, gebelikte bu gıdaları öğünlerine azar azar eklemeleri gerektiğidir. Ayrıca şekersiz meyve kompostosu tüketilmesi de tavsiye edilmektedir. Ayrıca gebe anne hamileliği boyunca gazlı içeceklerden uzak durmalı, çay ve kahve tüketimini sınırlandırmalıdır.

