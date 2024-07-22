Bilim insanları, gebelikte izlenen beslenme biçiminin bebeğin otizm riski üzerindeki etkilerini araştırdı. Sosyal etkileşim ve iletişim sorunlarına yol açabilen otizm spektrum bozukluğunun, hem çevresel hem de genetik faktörlerden kaynaklandığı düşünülüyor. Önceki çalışmalarda, gebelikte alınan multivitamin ve folik asit takviyelerinin otizm riskini azaltabileceği bulunmuştu. Ancak bu çalışmalar, genellikle anne adayının tüm beslenme alışkanlıklarını kapsamıyordu. JAMA Network Open dergisinde 18 Temmuz'da yayımlanan yeni araştırma, bu eksikliği gidermeye yönelik önemli veriler sunuyor.

Sağlıklı beslenme, hamilelikte otizm riskini düşürebilir mi?

Birleşik Krallık ve Norveç'ten alınan verilerle yapılan yeni bir araştırma, hamilelikte sağlıklı beslenen annelerin çocuklarında otizm riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırma, 1990-1992 yılları arasında Birleşik Krallık'tan ve 2002-2008 yılları arasında Norveç'ten toplanan en az 95 bin anne-çocuk çiftinin bilgilerini inceledi. Çocuklar, en az 8 yaşına kadar takip edildi.

Sağlıklı beslenme, düzenli olarak sebze, meyve, kuruyemiş, balık ve tam tahıl tüketimini, doymuş yağ, işlenmiş et, meşrubat ve rafine karbonhidratlardan kaçınmayı içeriyor. Araştırma, sağlıklı beslenen annelerin çocuklarında otizm teşhisi konma ihtimalinin, kötü beslenen annelerin çocuklarına göre yüzde 22 daha düşük olduğunu buldu. Ayrıca, sağlıklı beslenen annelerin çocuklarının, otizmden bağımsız olarak sosyal sorunlar yaşama olasılığının yüzde 24 daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmada, bu beslenme-otizm ilişkisinin kız çocuklarında daha belirgin olduğu kaydedildi. Ancak, bulguların neden-sonuç ilişkisi kurmadığı ve sağlıklı beslenmenin neden otizm riskini düşürdüğü sorusunun yanıtlanmadığı belirtildi. Araştırmacılar, hamilelikte beslenmenin DNA veya bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini öne sürüyor ve bu bağlantının bu şekilde açıklanabileceğini belirtiyor.

Otizm vakalarının yaklaşık yüzde 40 ila 80'inin genetik bir temele sahip olduğu tahmin ediliyor, bu nedenle sağlıklı beslenen annelerin çocuklarında da otizm görülme ihtimali bulunuyor. Araştırma ekibi, bulguların doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.