Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı'yı görevlendirdi. Kazancı, daha önce Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
TFF'de yeni görev dağılımı
TFF'nin yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek önemli kararlar aldı. Eski TFF yönetiminde Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici görevi, yeni yönetimde Ceyhun Kazancı'ya verildi. Kazancı, Beşiktaş'taki sportif direktörlük göreviyle tanınıyor.
Yönetim Kurulunda görev değişiklikleri
TFF yönetim kurulunda çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin bazı görevleri şu şekilde belirlendi:
Ceyhun Kazancı: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici
Mecnun Otyakmaz: Başkan Vekili
Bayram Saral: Başkan Vekili
Ural Aküzüm: Alt Liglerden Sorumlu Yönetici
Abdullah Ayaz: TFF Genel Sekreteri