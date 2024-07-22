Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı'yı görevlendirdi. Kazancı, daha önce Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

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TFF'de yeni görev dağılımı

TFF'nin yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek önemli kararlar aldı. Eski TFF yönetiminde Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici görevi, yeni yönetimde Ceyhun Kazancı'ya verildi. Kazancı, Beşiktaş'taki sportif direktörlük göreviyle tanınıyor.

Yönetim Kurulunda görev değişiklikleri

TFF yönetim kurulunda çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin bazı görevleri şu şekilde belirlendi:

Ceyhun Kazancı: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici

Mecnun Otyakmaz: Başkan Vekili

Bayram Saral: Başkan Vekili

Ural Aküzüm: Alt Liglerden Sorumlu Yönetici

Abdullah Ayaz: TFF Genel Sekreteri

Kaynak: HABER MERKEZİ