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TFF yönetim kurulunda çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Yeni yönetim kurulu üyelerinin bazı görevleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ( TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni yönetim, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı 'yı görevlendirdi. Kazancı, daha önce Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

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