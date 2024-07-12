2010 yılından bu yana iş birliği yapan Seferihisar ve Hamm belediyeleri, önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Hamm Belediyesi delegasyonunu ağırlayarak ekonomik, kültürel, turistik ve sosyal projeler hakkında kapsamlı görüşmeler yaptı.

İş birliği ve projeler masaya yatırıldı

Hamm Belediyesi Özel Kalem Müdürü, İklim ve Çevre Daire Başkanı, Göç ve Entegrasyon Daire Başkanı’ndan oluşan delegasyon, Seferihisar ile iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı. Başkan İsmail Yetişkin, Seferihisar’ın sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji ve yerel kalkınma projelerini tanıtarak karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Yerel yönetimlerde sosyal devlet politikaları

Toplantıda, Almanya’da uygulanan sosyal devlet politikalarının yerel yönetimlere entegrasyonu konusunda deneyim paylaşımının kritik olduğu vurgulandı. Başkan Yetişkin, Seferihisar’ın uluslararası ilişkilerde aktif rol aldığını ve farklı ülkelerle sürdürülebilir iş birliklerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Halkın yararına yeni projeler

İsmail Yetişkin, "Hamm Belediyesi ile 14 yıldır iletişim halindeyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, halkımızın en fazla yararlanacağı projeler konusunda fikir birliği geliştirdik," dedi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Hamm ve Seferihisar’ın ortak projeler geliştirme konusundaki kararlılığı ve bu iş birliğinin her iki şehir için de önemli fırsatlar yaratacağı belirtildi. Hamm Belediyesi Delegasyonu, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek iş birliğinin devam edeceğini dile getirdi.