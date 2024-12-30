Karadeniz'in en önemli su ürünlerinden biri olan hamsi, son yıllarda stoklarındaki azalma nedeniyle balıkçılar ve kişiler için büyük bir sorun haline geldi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi avcılığındaki çöküşün yalnızca Türkiye'nin mevcut olup çözülemeyeceğini belirtti. Samsun, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle ortak bir çözüm yaklaşımının benimsenmesi ifade etti.

Hamsi avında kota uygulaması ve azalan stoklar

Osman Samsun, Türkiye'de son iki balık faaliyetinde hamsi avcılığında kota uygulamasının bulunduğunu hatırlatarak, yapılan kayıtlı raporların, hamsi stoklarının hızla azaldığını ortaya koyduğunu söyledi. Samsun'da, bu sezon Türkiye'ye 400 bin tonluk hamsi avlama kotasının verildiği, bu yıl hedeflenen rakamın yarısına kadar bile gerçekleştirilemediği dile getirildi. "Bu yıl 400 bin ton değil, yarına kadar bile hamsi avlanamazz," diyen Samsun, hamsi avındaki dü

Karadeniz Ülkeleriyle İşbirliği Çözüm için Hayati Önem Taşıyor

Samsun, hamsi stoklarındaki azalma sorununun yalnızca Türkiye'nin aldığı önlemlerle çözülemez olduğunu ifade ederek, diğer Karadeni

Bilimsel çalışmalar ve ortak kararlarla hamsi stoklarının geleceği korunabilir

Osman Samsun, hamsi stoklarının korunması için Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Abhazya gibi ülkelerin ortak kararlarının alınmasının planlandığını belirtti. Samsun, bu ülkelerin Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantılarında konuların daha fazla ele alındığını, ortak bir çözüm geliştirmesinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. "Bu konu ile ilgili problemin getirilmesi de asıl önemli olan uygulama sınavıdır. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler, bir araya gelerek hamsi stoklarını koruma adına kararların alınmasılı ve uygulamalıdır" şeklinde konuştu.

Samsun, hamsi avcılığında sürdürülebilirliği sağlamak için uluslararası işbirliğinin gerekliliğini tekrar vurgulayarak, bu sorunun yaşandığının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm Karadeniz ülkelerinin ortak sorumlusudur.