Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün müthiş bir kalabalık eşliğinde projelerini tanıttı...

11 ana başlık altında sunumunu yaptığı projeler arasında neler neler yoktu ki...

Önceki yıllarda İzmir'de büyük tartışmalara neden olan Körfez Geçiş Projesi'ni mutlaka hayata geçireceklerini açıkladı Hamza Dağ. Yeni yeni otoyollardan bahsetti. Otoyolların şehir trafiği ile olan bağlantılarından tutun da, İzban'a, metro'ya yeni yeni hatların, durakların yapılacağını söyledi...

Trafiğin öne çıktığı lansmanda, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği ne varsa, hepsinin yerine getirileceğini üzerine basa basa çok ayrıntılı açıklamalar yaptı Hamza Dağ...

Yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına herkese bir şeyler vardı bu lansmanda...

Dolu dolu açıklamalar zinciriydi dünkü toplantı...

Yalnız şunu da belirteyim, Hamza Dağ konuşmasının iki yerinde, ''Hükümetimizin desteği ile yapacağız'' diye de vurgu yaptı...

Aslında mantıklı düşünmek gerekirse, büyük projelerin zaten çoğu devlet desteği gerektiriyor...

Özetle diyebilirim ki, Hamza Dağ İzmir'in tüm sorunlarını iyi tesbit etmiş, çözüm önerilerini de kendine göre şekillendirmiş, yani bir diğer deyişle dersine çok iyi çalışmış...

Bizlere anlattığı gibi İzmir halkına da kendini bu şekilde anlatabilirse, bana öyle geliyor ki Hamza Dağ, ''rüzgarı tersine çevirebilir''...

CHP'de bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar, adayların ortalığı arenaya çevirmesi, her kafadan bir ses çıkması, herkesin kendini genel başkan yerine koyması tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de Ak Parti'nin işine yarayacaktır...

Ayrıca sayın Hamza Dağ'ın şu hareketleri, şu düşüncesi çok ama çok hoşuma gitti...

Hamza Dağ, asla ne mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, ne de mevcut belediye hakkında bir tek kelime dahi söylemedi...

Sadece Çiğli'deki arıtma tesisinin bugünkü haline bir cümle ile değindi... Bunu da zaten üstü kapalı geçti...

Bir de bende şöyle bir izlenim oluştu:

Hamza Dağ, İzmir'de en azından Ak Parti'nin oylarını yükseltecek ve parti içinde daha ileri seviyelere çıkacak...

