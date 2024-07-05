AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde İzmir’de art arda yaşanan felaketler nedeniyle Selçuk ve Torbalı’ya giderek durum değerlendirmesi yaptı. Selçuk’ta yangın bölgesini ziyaret eden Dağ, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Torbalı’da ise patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

"Hemşehrilerime geçmiş olsun"

Selçuk’taki incelemeler hakkında bilgi veren Hamza Dağ, “Selçuk ilçemizde meydana gelen orman yangınından etkilenen bölgemize gittik. Yangının kontrol altına alınmasında büyük bir özveriyle çalışan orman şefliğindeki çalışanlarımız ile yangından etkilenen işletmeleri ziyaret ettik. Ciğerimizi yakan bu yangınlardan hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaz sıcaklıklarından dolayı yangın tehlikesine karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyorum” dedi.

Bölgelerde incelemelerde bulundu

Selçuk’taki ziyaretlerin ardından Torbalı’ya geçen Dağ, geçtiğimiz günlerde patlama yaşanan bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Dağ, “Torbalı ilçemizde geçtiğimiz günlerde patlamanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizle üzüntülerimizi paylaştık. Elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin kederli ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledik. Hepimizi derinden üzen olay sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.