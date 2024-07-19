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Tırda narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, kolilerin içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu Hamzabeyli'den yurda giriş yapan bir tırı durdurdu.

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EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tır da 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

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