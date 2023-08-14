Konserinde Genco Styling imzalı 2 farklı kostümle sahneye çıkan ünlü pop yıldızı, uzun peluş montu, 1,5 metre boyundaki ek saçları ve dijital gözlükleriyle dünya starlarını aratmayan tarzı ile ayakta alkışlandı. Konserin açılışını ‘Hop Hop’ şarkıyla yapan Yener’in dijital gözlüklerinde yeni şarkısı ‘Hop Hop’ yazması ilgi çekti. Ünlü pop yıldızı Hande Yener, konserin ikinci yarısının açılışını denim kot tasarımı ve taşlı maskesi ile ‘Çatla’ şarkısıyla yaptı. Yener, konserinde vokalistliğini de yapan yeğeni Naz Taşkınbaş’ı sahnesine davet etti. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı "Müthiş geliyor. Sesi de çok güzel." dedi. Koreografisi, sesi ve görsel şöleni ile büyüleyen ünlü pop yıldızı Hande Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Hande Yener, Mert Baltürk imzalı dans kareografisi ile de büyüledi. Umut Kuzer’in şefliğinde, Türkiye’nin en ünlü müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile Yener, müzikseverleri kendine hayran bıraktı.



“İYİ Kİ HAYATIMDASIN SENİ BANA ALLAH GÖNDERDİ”



Söz & Müziği Genco Ecer’e düzenlemesi Misha’ya ait olan ‘Vazgeçtim’ şarkısında sevgilisi Misha ile düet yapan Hande Yener Kuruçeşme Sahnesi’nde parçayı birlikte seslendirdi. Hande Yener, “Afrodizyak albümünün müzik direktörü ayrıca sevgilim… İyi ki hayatımdasın beni üzmediğin için çok teşekkür ederim. Seni bana Allah gönderdi.” dedi.



AJDA PEKKAN VE SEZEN AKSU’YA TEŞEKKÜR



Ünlü sanatçı Hande Yener, sahnesinde süperstar Ajda Pekkan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Yener, “Belki klasik olacak ama işime çok aşık biriyim. Sizinle evliyiz, nikahlıyız…Ben de Ajda Pekkan gibi olmamayayım mı? Onu çok seviyorum.” sözlerine yer verdi. Usta sanatçı Sezen Aksu’yu da anan Yener, “Sezen Aksu bana kapıları açtı ama kapı mı niye açsın ki şans kapıları mı açtı.” sözleriyle teşekkürlerini iletti.



SAHNEDE SÜRPRİZ DÜETLER!



Ayşegül Aldinç, “Hande Yener, Türkiye’nin en iyisi… Kendisi inanılmaz bir enerji” sözleriyle övgüler yağdırdı. İkili, Sezen Aksu imzalı ‘Sorma’ şarkısıyla düet yaparak müzikseverlerden tam not aldı. Ardından sahneye Defne Samyeli’yi davet etmesiyle eğlence ikiye katlandı. “Küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. Seni sanatçı olarak çok takdir ediyorum ve seviyorum. Hayranlarından biriyim. Muazzam şarkıların, harika bir sesin var. Türk pop müziğine cesur seçimleriyle verdiğin yönler takdir edilesi… Seni izlemek bana ilham oldu.” sözleriyle Hande Yener’e ilgisini anlatan Defne Samyeli ile popun kraliçesinin ‘Uykusuz Her Gece’ performansı Kuruçeşme’yi coşturdu. Eğlencenin dur durak bilmediği gece de Atilla Atasoy ile de sahnesini paylaşan Yener, ‘Tek Başına’ düetiyle romantizm rüzgarları estirdi. Atasoy, “İlk televizyon programında karşılaştık. O zamandan bu zamana Hande’yi özenle takip ediyorum. Bu kadar güzel sesinin yanı sıra tutan şarkılarının gölgesine sığınmadan sürekli kendini yenileyen, çalışkan, söylenebileceklerin en güzeli…” sözleriyle Hande Yener’e iltifatlar etti.