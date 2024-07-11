Bir dönemin popüler isimlerinden olan Sevda Demirel, yeni görünümüyle takipçilerini şaşırttı.
Estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline gelen Sevda Demirel, yeni yüzüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, Demirel'i tanımakta zorlandı ve değişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yaklaşık 20 yıl önce, canlı yayında Hande Ataizi’ne attığı tokatla gündeme gelen Sevda Demirel, bu olaydan sonra Hande Ataizi ile karşılaşmamak için çaba göstermişti.
Editör: Sedef Didem Ezme