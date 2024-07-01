Sosyal medyada sıkça paylaştığı pürüzsüz ve parlak cildiyle dikkat çeken Erçel, güzellik sırrı nı açıkladı. "Uyurken yüzüme buz bantlıyorum" diyen oyuncu, bu yöntemin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Buzun cilt üzerindeki etkileri

Buz uygulaması, cilt bakımında uzun yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. Buzun cilt üzerinde uygulandığında kan dolaşımını hızlandırdığı, gözenekleri sıkılaştırdığı ve cildin daha canlı görünmesini sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, buzun ciltteki iltihaplanmaları azaltma ve sivilce oluşumunu engelleme gibi faydaları da vardır.

Hande Erçel, güzellik rutininde buz kullanımını nasıl entegre ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Gün içinde makyaj ve diğer dış etkenlerle yorulan cildimi gece boyunca dinlendirmek ve canlandırmak için uyurken yüzüme buz bantlıyorum. Bu yöntem, cildimin daha sıkı ve parlak görünmesine yardımcı oluyor."

Erçel'in kullandığı buz bantlama yöntemi, cilt bakımında yeni bir trend olarak öne çıkıyor