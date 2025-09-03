Ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ani bir kararla yollarını ayırarak magazin gündeminin merkezine oturdu. Ayrılık sonrası sosyal medyada ortaya çıkan iddialar, ilişkinin “ihanet” gölgesiyle son bulduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ayrılığın Ardından Sosyal Medyada Tartışma Başladı

Sabancı ve Erçel, ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından ortak fotoğraflarını kaldırarak ilişkilerini resmileştirdi. Önce Arzu Sabancı’nın evliliğe karşı olduğu ve ilişkiye onay vermediği iddiaları konuşulurken, daha sonra Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile ilişki yaşadığı söylentileri gündeme geldi.

Sabancı’nın arkadaşlarıyla eğlenirken neşeli tavırları objektiflere yansırken, Hande Erçel’in kameralara moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada “ihanet iddiası” tartışmalarını güçlendirdi.

Jocelyn Chew’den Sert Açıklama

Sosyal medyada Sabancı’nın eski sevgilisi Chew ile ilişkisi olduğuna dair yorumlar yapılınca, model sessizliğini bozdu. Jocelyn Chew, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok."

Magazin Dünyası Merakla Takip Ediyor

Çiftin ayrılığı ve iddiaların gündeme gelmesi, magazin kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Hakan Sabancı’nın sosyal hayatına devam etmesi ve Hande Erçel’in özel hayatındaki durgun tavırları, spekülasyonların hâlâ gündemde kalmasına neden oluyor. Jocelyn Chew’un açıklaması ise, iddiaların doğruluğunu reddederek tartışmalara noktayı koymayı amaçlıyor.