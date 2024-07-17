Hakan Sabancı, Instagram hesabından Hande Erçel ile birlikte çekilmiş selfie’lerini paylaştı. Çiftin birbirine olan sevgisi ve samimiyeti, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Sabancı’nın bu paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uyumları gözlerden kaçmadı

Wimbledon'da gerçekleşen tek erkekler finalinde tribünlerde yerini alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı. Sabancı, final maçını izlerken çekilmiş tekli pozlarını da sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü çiftin, Wimbledon'daki şıklıkları ve uyumları da dikkatlerden kaçmadı.