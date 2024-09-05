Ünlü oyuncu Hande Erçel, marka yüzü olduğu lüks mücevher markası Pomellato'nun özel daveti için Venedik'teydi. Pomellato, Venedik'in kültürel mirasını korumak amacıyla bir müzede düzenlenen özel bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Hande Erçel de bu anlamlı geceye katılan isimler arasındaydı.

Geceye damga vurdu

Gecede Erçel, Ellie Saab imzalı zarif bir kıyafet ve Pomellato'nun göz alıcı takılarıyla şıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlikte sergilediği stil ve zarafetiyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel, Venedik gecesine damgasını vurdu.