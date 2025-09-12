Ayrılığın ardından çift, sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğraflarını kaldırarak dikkat çekti. Bu gelişme, magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, ihanet ve aile baskısı iddiaları da gündeme geldi.

Ayrılığın ardından en çok konuşulan iddia, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı yönündeydi. Bu söylenti üzerine hem Sabancı hem de Chew, iddiaları net bir dille yalanladı.

Bir diğer kulis bilgisine göre Hande Erçel evlilik istiyor, ancak Hakan Sabancı bu fikre sıcak bakmıyordu. Ayrıca Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın, ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği de ileri sürüldü.

Tüm söylentilerin ardından Hakan Sabancı, Gazete Magazin’e konuşarak ilk kez açıklama yaptı. Ayrılığın üçüncü kişilerle ilgisi olmadığını vurgulayan Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha fazla açıklama yapmayacağım."

HANDE ERÇEL’DEN SİNİRLİ YANIT

Ayrılığın ardından gözlerden uzak durmayı tercih eden Hande Erçel, önceki gün ilk kez objektiflere yakalandı.

"Tekrar barışma ihtimali var mı?" sorusuna sinirlenen Erçel, kısa ve net bir yanıt verdi:

"Ben konuşmak istemiyorum. Daha önce söyledim, konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim."

Bu çıkış, ünlü oyuncunun barışma iddialarına kesin bir noktayı koyduğu şeklinde yorumlandı.

Çiftin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.