Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in doğum gününü özel bir paylaşım ile kutladı. Sosyal medyada yaptığı duygusal mesajla dikkat çeken ünlü oyuncu, ablasına olan sevgisini samimi sözlerle dile getirdi.

“Gördüğüm en güzel ve en güçlü kadın”

Erçel, paylaşımında “Gördüğüm en güzel ve en güçlü kadının, ablamın doğum günü” ifadelerine yer verdi. Gamze Erçel ile çocukluk anılarını paylaşan oyuncu, peş peşe yayımladığı fotoğrafların altına “Yaramazlığımızın bitmediği yaşlarımız olsun!” diyerek kardeşlik bağlarının gücünü gözler önüne serdi.

Mavi’nin gelişiyle sevgi daha da derinleşti

Hande Erçel, ablasıyla olan bağının, yeğeni Mavi’nin doğumuyla daha da güçlendiğini belirtti. “Mavi’nin gelişiyle tarif edemediğim bir sevgi kalbimi büyüttü” diyen Erçel, kardeşlik bağlarının yerini artık üç kuşağın bir arada olduğu bir sevgiyle doldurduğunu ifade etti.