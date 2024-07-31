Yunanistan'ın popüler tatil adası Mikonos'ta tatil yapan Hande Erçel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Erçel'in teknede verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun, paylaşımlarına "Mykomiyy" notunu düşmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük ilgi

Hande Erçel'in tatil pozlarına hayranları tarafından yoğun ilgi gösterildi. Fotoğraflarına yapılan yorumlar arasında, "Harika görünüyorsun!", "Tatil sana çok yakışmış" ve "Çok güzelsin Hande" gibi övgüler yer aldı. Erçel'in doğal ve samimi halleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmışlardı.

İşte Hande Erçel'in Mikonos pozları...