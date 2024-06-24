Başarılı oyuncu, hem ekranlardaki projeleriyle hem de reklam anlaşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Reklam anlaşmaları ve büyük kazanç

Şu sıralar Barış Arduç ile başrolü paylaşacağı "Rüzgara Bırak" filmi için okuma provalarına başlayan Hande Erçel, reklam iş birlikleri sayesinde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle kıyafet ve takı markalarıyla yaptığı anlaşmalarla servetine servet katan Erçel, bu yılın ilk yarısında büyük bir kazanç sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Hande Erçel mayo markasıyla yaptığı iş birliğinden 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL, mücevher markasıyla olan anlaşmasından ise 20 milyon TL kazandı. Ayrıca birçok festival ve etkinlikte boy gösteren Erçel, her bir etkinlikten 100 ile 150 bin dolar arasında gelir elde etti.

Güzelliği ve fiziğiyle sıkça gündeme gelen Hande Erçel, 31 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı iş birliği paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.