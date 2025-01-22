Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında, 76 kişinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yangın faciası sonrasında, ünlülerden peş peşe taziye mesajları gelirken, Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım’ın yaptığı bir paylaşım, sosyal medyada tepki topladı.

"Üç sene önce çok keyifliydi"

Caner Yıldırım, facia sonrası, üç yıl önce ailesiyle birlikte konakladığı otelden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında "Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı, yangının ardından yapılan taziye mesajlarının arasında dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları Yıldırım’a tepki gösterdi.

"Hayat pamuk ipliğine bağlı"

Yıldırım’ın paylaşımı, duygusal anlam taşıması beklenirken, "hayat pamuk ipliğine bağlı" ifadesi ve eski bir fotoğrafın kullanılması, bazı takipçileri tarafından hoş karşılanmadı. Eleştiriler üzerine, Yıldırım paylaşımlarını güncelledi. Sosyal medyada kendisini linç eden kişilere yönelik sert bir açıklama yaptı.

"Twitter’da birileri beni linçliyormuş" diyen Yıldırım, aslında yaptığı paylaşımın yanlış anlaşılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti. "Bu paylaşımı bu linç girişiminden önce sildim. Burası Durukkaya oteliymiş. Ben burada başımıza her an bir şey gelebilir, resmen kazara yaşıyoruz'u ifade etmek istemişken kendi kafalarına göre bir yerlere çekmiş bu zorba kitle alın bunu da linçleyin" diyerek, kendisini savundu.