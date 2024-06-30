İrem Derici’nin prodüktör olarak imza attığı ilk yapım Hande Özkaş’ın ‘Geceler Kara’ şarkısı oldu. Listelere hızlı bir giriş yapan şarkının klibinde İrem Derici, Enis Arıkan, Tankurt Manas ve Murat Balcı da oynadı.İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı olarak pop dünyasındaki yerini sağlamlaştıran İrem Derici, Sezen Aksu, Nilüfer ve Kenan Doğulu’nun izinden giderek prodüktörlüğe adım atmıştı.

İlk prodüksiyonunu vokalisti ve yakın dostu Hande Özkaş için yaptı.

Hande Özkaş’ın ilk profesyonel çalışması ‘Geceler Kara’nın sözü ve müziği Altan Çetin’e düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait. Klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlendi.

Klipte Hande Özkaş’a yakın dostları İrem Derici, Enis Arıkan, Tankurt Manas, Murat Balcı eşlik etti.

Müzik listelerinde hızla yükselen Hande Özkaş dostlarından gördüğü destek için müteşekkir olduğunu ve bundan sonraki çalışmaları için motivasyonunun tavan yaptığını söyledi.