Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz gece Bodrum'daki 888 Private'da sahne aldı ve dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun sarı saçları ve mini deri elbisesiyle sahnede adeta ateş saçan Yener, performansı ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Yaşlanmayı durdurdum"

İki saat boyunca sahnede kalan Hande Yener, enerjisiyle izleyenleri büyüledi. Şarkıları ve danslarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatan Yener, performansının ardından salonu dolaşarak hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Yener, sahnedeki konuşmasında genç ve fit görünümünün sırrını paylaştı. "Yaşlanmayı durdurdum. Bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi eğittim. 30-40 yıl daha giderim" dedi.

Hande Yener, sahne sonrası yaptığı açıklamada, artık fotoşop kullanmadığını belirtti.