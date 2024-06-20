Yapılan araştırmalara göre turistler, damak zevklerine ve deneyimlerine göre farklı Türk kahvesi türlerini tercih ediyor.

Mardin kahvesi

Yoğun aroması ve köpüklü yapısıyla bilinen Mardin kahvesi, turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Özellikle baharatlarla tatlandırılmış Mardin kahvesi, farklı bir lezzet arayanlar için ideal.

Menengiç kahvesi

Lezzetli ve sağlıklı bir alternatif arayan turistler ise menengiç kahvesini tercih ediyor. Antep fıstığıyla birlikte dövülerek pişirilen menengiç kahvesi, turistler tarafından da beğeniliyor.

Dibek kahvesi

Geleneksel Türk kahvesine kıyasla daha az acı olan dibek kahvesi de turistlerin favorileri arasında. Dövme yöntemiyle hazırlanan dibek kahvesi, yoğun aroması ve lezzeti ile öne çıkıyor.

Sade Türk kahvesi

Sade Türk kahvesi ise klasikleşmiş lezzetiyle her zaman turistlerin ilgisini çekiyor. Bu kahvenin yanında lokum veya badem ikram edilmesi de geleneksel sunum şekli olarak turistler tarafından beğeniliyor.

Farklı lezzet arayanlar için

Mardin'e özgü bir kahve çeşidi olan Şakeroğlu kahvesi de turistlerin ilgisini çeken lezzetler arasında. Badem, fıstık ve karanfil gibi baharatlarla zenginleştirilmiş aromasıyla Şakeroğlu kahvesi, farklı bir kahve deneyimi arayanlar için ideal.

Otantik bir deneyim

Türk kahvesi ve lokum ikilisi ise turistler için klasik bir deneyim sunuyor. Türk kültürünün önemli bir parçası olan kahve falı da turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Geleneksel Türk kahvehanelerinde kahve içmek ise turistler için otantik bir deneyim yaşatıyor.