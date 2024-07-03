Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranını belirledi. Ancak, refah payı ve kök maaş düzenlemesi beklentileri boşa çıktı, bu da bazı kesimlerde hayal kırıklığı yarattı.
Enflasyon rakamları ve zam oranları
Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 oranında zam alacak.
En düşük memur maaşı 40 Bin TL'yi aştı
Zamla birlikte en düşük memur maaşı da önemli bir artış gösterdi. 9/1 dereceli en düşük memur maaşı 34.235 TL'den 40.842 TL'ye yükseldi. Bu artış, özellikle düşük gelirli memurlar için sevindirici bir haber oldu.
İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
|Unvan
|Ocak-Haziran Maaşı (TL)
|Temmuz-Aralık Maaşı (TL)
|Uzman Öğretmen
|44.085
|52.593
|Öğretmen
|39.781
|47.459
|Memur (Üniversite Mezunu)
|34.235
|40.842
|Şube Müdürü
|49.467
|59.491
|Başkomiser
|48.920
|58.362
|Polis Memuru
|44.292
|52.840
|Uzman Doktor
|82.026
|97.857
|Hemşire (Üniversite Mezunu)
|-
|47.934
|Mühendis
|50.869
|60.687
|Teknisyen
|35.490
|42.340
|Profesör
|72.422
|86.399
|Araştırma Görevlisi
|48.003
|57.268
|Vaiz
|41.582
|49.607
|Avukat
|47.823
|57.053
Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Zamlı maaşlar, Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, ödeme tarihlerini e-Devlet üzerinden veya bankalarından öğrenebilirler.
Maaş tartışmaları devam ediyor
Açıklanan zam oranları ve refah payı ile kök maaş düzenlemesinin yapılmaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle emekliler, bu oranların yetersiz olduğunu ve hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı çekeceklerini dile getiriyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, ek bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor.