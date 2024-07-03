Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranını belirledi. Ancak, refah payı ve kök maaş düzenlemesi beklentileri boşa çıktı, bu da bazı kesimlerde hayal kırıklığı yarattı.

Enflasyon rakamları ve zam oranları

Yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 oranında zam alacak.

En düşük memur maaşı 40 Bin TL'yi aştı

Zamla birlikte en düşük memur maaşı da önemli bir artış gösterdi. 9/1 dereceli en düşük memur maaşı 34.235 TL'den 40.842 TL'ye yükseldi. Bu artış, özellikle düşük gelirli memurlar için sevindirici bir haber oldu.

İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Unvan Ocak-Haziran Maaşı (TL) Temmuz-Aralık Maaşı (TL) Uzman Öğretmen 44.085 52.593 Öğretmen 39.781 47.459 Memur (Üniversite Mezunu) 34.235 40.842 Şube Müdürü 49.467 59.491 Başkomiser 48.920 58.362 Polis Memuru 44.292 52.840 Uzman Doktor 82.026 97.857 Hemşire (Üniversite Mezunu) - 47.934 Mühendis 50.869 60.687 Teknisyen 35.490 42.340 Profesör 72.422 86.399 Araştırma Görevlisi 48.003 57.268 Vaiz 41.582 49.607 Avukat 47.823 57.053

Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Zamlı maaşlar, Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, ödeme tarihlerini e-Devlet üzerinden veya bankalarından öğrenebilirler.

Maaş tartışmaları devam ediyor

Açıklanan zam oranları ve refah payı ile kök maaş düzenlemesinin yapılmaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle emekliler, bu oranların yetersiz olduğunu ve hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı çekeceklerini dile getiriyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, ek bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor.