Yapay zekâ devrimi artık geleceğin değil, bugünün gerçeği.

Uluslararası araştırmalara göre, önümüzdeki 10 yıl içinde iş gücü piyasasında dev bir dönüşüm yaşanacak.

Birçok geleneksel meslek ya tamamen yok olacak ya da teknolojiyle yeniden şekillenecek.

Gelişmiş yapay zekâ sistemleri; tekrarlayan, öngörülebilir ve kurala dayalı görevleri analiz ederek, hangi mesleklerin en yüksek otomasyon riski altında olduğunu belirledi.

İşte 2035’e kadar büyük ölçüde ortadan kalkması beklenen o işler:

Veri Giriş Elemanları ve Muhasebe Kayıt Görevlileri

Yapay zekâ tabanlı muhasebe yazılımları, fatura kaydı, dosya düzenleme ve veri girişi gibi görevleri artık çok daha hızlı ve hatasız yapabiliyor.

Uzmanlara göre bu meslek grubu, 10 yıl içinde büyük ölçüde tam otomasyona geçecek.

Gişe Görevlileri ve Kasiyerler

Self-checkout sistemleri ve temassız ödemeler, kasiyerlerin yerini alıyor.

Yapay zekâ destekli ödeme sistemleri, envanter takibi ve kasa yönetimini otomatikleştirerek bu meslek grubunun önemli ölçüde küçülmesine yol açacak.

Uzun Yol Tır ve Kargo Şoförleri

Otonom araç teknolojisi, taşımacılık sektörünü kökten değiştirecek.

Sürücüsüz tırlar, rutin ve uzun mesafeli rotalarda insan sürücülerin yerini alacak.

Bu durum, özellikle lojistik maliyetlerini azaltmak isteyen şirketler için kaçınılmaz görünüyor.

Çağrı Merkezi Temsilcileri ve Telepazarlama Uzmanları

Yapay zekâ destekli chatbotlar ve sanal asistanlar, artık müşteri hizmetlerinin büyük kısmını üstleniyor.

İnsan temsilciler, yalnızca duygusal zeka gerektiren karmaşık durumlarda devreye girecek.

Fabrika Montaj İşçileri ve Üretim Bandı Operatörleri

Robotik üretim sistemleri, montaj hatlarında 7/24 kesintisiz ve hatasız çalışabiliyor.

Bu nedenle, klasik üretim bandı çalışanları gelecekte robotları programlayan ve denetleyen teknisyenlere dönüşmek zorunda kalacak.

Gelecekte Asla Kaybolmayacak Yetkinlikler

Yapay zekâ, birçok işi devralsa da bazı insani beceriler asla taklit edilemiyor.

2035 iş dünyasında öne çıkacak en kritik yetkinlikler: