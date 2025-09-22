Ticaret Bakanlığı, ithal araçlarda artan rekabet baskısını dengelemek için yeni bir düzenleme açıkladı. Karara göre ABD üretimi otomobillerde uygulanan ek vergiler kaldırılırken, Çin ve Japonya menşeili araçlarda gümrük vergileri yükseltildi.

ABD üretimi otomobillere vergi indirimi

Cumhurbaşkanı kararıyla 2018’den bu yana yürürlükte olan ABD menşeili araçlara yönelik ek mali yükümlülükler feshedildi. Böylece ABD çıkışlı hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin ithalatında vergi oranları düşürüldü.

Bu düzenlemeden özellikle Tesla, Ford, Jeep, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Lincoln, Lucid ve Seres gibi markalar yararlanacak.

Çin ve Japonya için oranlar yükseltildi

Aynı kararla Çin ve Japonya’dan ithal edilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçların gümrük vergileri artırıldı. Avrupa ve Güney Kore üretimi araçlarda ise mevcut vergi oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Tesla ve Ford Amerikan markası mı?

Tesla ve Ford, ABD merkezli otomobil üreticileri olarak öne çıkıyor. Özellikle elektrikli araç pazarında Tesla, hibrit ve SUV segmentinde ise Ford’un üretimleri ABD çıkışlı olduğu için bu düzenlemeden doğrudan fayda sağlıyor.