Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğu belirlendi.

Resmî Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

YSK'nın belirlediği ve Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi parti alfabetik sırayla şöyle:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Doğru Yol Partisi

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

DEM Parti

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Milli Yol Partisi

Ocak Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Teknoloji Kalkınma Partisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Türkiye İttifakı Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi