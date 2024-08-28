Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, su fiyatlarına yapılan yüksek zam nedeniyle gerilimli geçti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı toplantıda, Balıkesir'de yaşayan 1 milyon 200 bin vatandaşın beklentilerine yanıt verilemediği ifade edildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Aydemir, Balıkesir'deki hizmet eksikliğine ve son yapılan su zammına sert eleştirilerde bulundu.

Balıkesir halkı tepkili

Seçim öncesi "zam yapılmayacak" vaatlerine rağmen, su fiyatlarına yüzde 58,9 oranında zam yapılması şehirde büyük tepki topladı. Aydemir, su indirimi vaadinin gerçeği yansıtmadığını, aksine şehrin su faturalarının Türkiye'de en pahalı ikinci seviyeye yükseldiğini belirtti. İzmir’den sonra en pahalı su faturalarına sahip olan Balıkesir, patlayan borular ve su kesintileriyle de gündemde.

Halka hizmet mi, yoksa zam mı?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim öncesi halkla yakın olma vaadinde bulunmuştu, ancak göreve geldiğinden beri art arda gelen zamlar ve su kesintileri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Aydemir, AK Parti belediyeciliği ile kıyaslayarak, mevcut yönetimin şehre kaybettirdiği yılları ve yapılan yanlışları vurguladı.