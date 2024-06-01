Harbiye'de DKTT coşkusu

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserde dinleyicisini 'Madem' şarkısıyla selamlayan DKTT, binlerce kişilik hayran ordusuyla konser boyunca şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Coşkulu kalabalığın bir an olsun yerinde durmadığı konser enerji dolu geçti. En son çıkardıkları şarkıları 'Ölene Dek'i de söyleyen grup alkış yağmuruna tutuldu.





Dinleyicisine sürpriz yapan DKTT, Selin Geçit'i sahneye davet ederek 'Olabilirdik' şarkısına düet yaptılar. Öte yandan DKTT'yi dinlemeye gelenler arasında Tolga Çevik eşi Özge Çevik ve kızı Tuna Çevik'de vardı





Grup, bir süre önce hayata geçirdikleri Dedim Olabilir Belgeseli'nin 4. bölümünün çok yakında YouTube'da yayınlanacağının müjdesini verdi. Sevenlerinin yoğun isteği üzerine grup 1 Haziran Cumartesi akşamı da Harbiye Açıkhava'da konser verecek.





KerkiSolfej Harbiye Açıkhava konserlerine; 1 Haziran Cumartesi Dolu Kadehi Ters Tut, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi Buray, 4 Haziran Salı Ferhat Göçer ‘Senfonik’, 16 Haziran Pazar Nazan Öncel, 17 Haziran Pazartesi Selda Bağcan ‘Senfonik’ ve 28 Temmuz Pazar Nilüfer ile devam edecek.