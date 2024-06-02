Muhteşem konserde sahnesini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçıya, gece boyunca söylediği, Türk pop müziğine damga vurmuş, şarkılarında coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti.

Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde; “Bu akşam sahnemde sürpriz bir konuğum var. Başarılı oyuncu, sevgili Evrim Alasya bizlerle” sözleriyle, izleyenlerin alkışları eşliğinde Alasya’yı sahneye davet etti. Sanatçılar “Bir İlkbahar Sabahı” isimli şarkıyı birlikte söylediler. Şarkı sonrasında Evgin, Alasya’ya teşekkür ederken, Alasya; “Benim için tarihi bir an” sözleriyle teşekkür etti.

Editör: Sude Kula