İSTANBUL (AA) - Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, International Cranes and Specialized Transport dergisi tarafından her sene yayımlanan ve vinç firmalarının yer aldığı IC100 listesinde, 16 basamak yükselerek dünya genelinde 33'üncü sıraya yerleşti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 2023 endeksine göre toplamda 163 bin 957 ton metre kaldırma kapasitesi ile Türkiye'de 2'nci, Avrupa'da 14'üncü ve dünya genelinde 49'uncu sıradayken, büyüme ve globalleşme yolunda yaptığı yatırımlarla 2024 endeksine göre toplamda 253 bin 530 ton metre kaldırma kapasitesine ulaşarak Türkiye'de 1'inci, Avrupa'da 11'inci ve dünya genelinde 33'üncü sırada yer aldı.

IC100 sıralamasında elde ettiği başarı, şirketin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımların ve stratejik büyüme hamlelerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Şirketin IC100 listesindeki yeri hem Türkiye'de hem de uluslararası alandaki konumunu daha da sağlamlaştırması açısından önem taşıyor.

2023'te uluslararası alanda standart dışı taşımacılık hizmeti sunan ağır taşıma şirketlerinin yer aldığı ICT50 listesinde başarı elde eden şirket, 2023'te toplam 35 bin 500 ton kapasite ile Türkiye'de 1'inci, Avrupa'da 4'üncü ve dünya genelinde 15'inci sırada yer alarak şirketin ekipman parkını, mühendislik altyapısını ve uluslararası hizmet sunma kabiliyetini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, International Cranes and Specialized Transport dergisinin yayınladığı, vinç firmalarının yer aldığı IC100 listesinde 16 basamak birden yükselerek elde ettikleri başarının, Hareket'in kararlılıkla sürdürdüğü büyüme ve globalleşme stratejilerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Altunkum, yaptıkları yatırımların ve aldıkları stratejik kararların, kendilerini sektörde daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşıdığını belirterek, "Uluslararası standartlarda kaliteli hizmet sunma misyonumuz ve globalde öncü olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza başarı ile devam edeceğimize ve önümüzdeki 5 yıl içinde dünya sıralamasında hem ağır taşımada hem de vinç sektöründe ilk 5'e gireceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.