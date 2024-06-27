Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika'da su kuyusu açılması" vasiyeti, Azerbaycanlı hayırsever, Gazeteci Tural Şahbazlı tarafından yerine getirildi.ANKARA (İGFA) - Gazeteci Şahbazlı, bu önemli adımı 24 TV'de Kaan Yakuphan'ın sunumuyla yayınlanan Akşam Haberleri programında anlattı.

Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş’ta yaşamını sürdüren Şahbazlı, Kurban Bayramı tatili ve kardeşinin düğünü için gittiği memleketinde, şehit haberini aldı ve Piyade Astsubay Çavuş Horoz'un Afrika'da su kuyusu açılması vasiyetini öğrendi. Azerbaycan'daki ailesiyle istişare eden Şahbazlı, Afrika'nın Kamerun bölgesinde daha önce babasının adına başlattığı ve yapımı tamamlanmak üzere olan bir su kuyusu projesine şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ismini verme kararı aldı.

Şahbazlı, "Ben yıllardır Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. Bu şehre bir vefa borcum var. Şehidimizin vasiyetini yerine getirmek benim için büyük bir onurdu. Babamın adına yaptırmayı planladığımız su kuyusu projesini şehidimizin adıyla tamamlamak hem onun hatırasını yaşatmak hem de Afrika'daki insanlara faydalı olmak istedik. Babam da hiç tereddüt etmeden, 'Sağ ol oğlum böyle bir düşüncen varsa sen benim adıma yapmış kadar oldun ve sen bir evlat olarak babaya verilebilecek en büyük hayrı yapmış oldun. Şehidimizin adına su kuyusunu açıp ailesine taziye dileklerimi iletin dedi.’ Türkiye'ye döndüğümde şehidimizin ailesine taziye dileklerimizi ilettik ve onların büyük acısını paylaştığımızı belirttik" dedi.