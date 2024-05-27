Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi. İsrail merkezli Channel 13'ün haberine göre, olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı bildirildi.

İsrail Askerlerinden Uyarı Ateşi

Haberde, İsrail askerlerinin uyarı ateşi açarak, Mısır askerlerine karşılık verdiği belirtildi. İsrail medyasından Channel 14 ise "İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşi açtığını" belirtti.

Askeri Sansür Uygulaması

Channel 14, "Askeri sansür gereğince Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında yaşanan olayla ilgili bilgilerin silindiğini" yazdı. Bu durum, olayın detayları hakkında net bilgilere ulaşmayı zorlaştırıyor.

Tel Aviv ve Kahire Arasındaki Gerilim Artabilir

İsrail medyası, Tel Aviv ile Kahire arasındaki mevcut gerilimi artırabilecek bu olağandışı olayın, dün gece İsrail'in Refah'ın kuzeybatısındaki Filistinlileri bombalamasının ardından gerçekleştiğini yazdı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olabilir.