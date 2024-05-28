Diz hastalıklarında tedavi ve uygulamaların hastanın yaşına ve soruna göre çeşitlilik gösterdiğini belirten Aydın, tedavinin mutlaka uzman hekim kontrolünde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Diz hastalıklarında yaş ve kilo belirleyici

Diz hastalıklarında yaş ve kilo gibi faktörlerin belirleyici olduğunu ve erken teşhisin önemini vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "Gençlerde basit dizlikten ameliyata kadar tedavi süreci değişiyor. Yaşlılarda ise diz protezleri başarılı sonuçlar veriyor. Sporcu yaralanmalarında ve menisküs yırtıklarında ise artroskopik cerrahileri uyguluyoruz. Bunların yanı sıra; PRP denilen hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin plazmayı kullanarak kendi eklem aralığına veriyoruz. Bu yöntemle hem yaralanmalarda hem de kıkırdak hasarlarında başarılı sonuç elde ediyoruz. Kök hücre uygulamasını ise hastanın kendi göbek çevresi yağıdan veya kemik ilik hücresinden alarak onu eklem aralığına vererek tedavi gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

Kapalı yöntemle ameliyat

Artroskopik cerrahide kapalı yöntemle dize kalem gibi bir kamerayla girip kıkırdakta aşınma olan yerleri temizlediklerini ve bozuk olan yerlere dolgu yaptıklarını ifade eden Aydın, "Bu ameliyat hastaları önemli ölçüde rahatlatıyor. Eğer durum daha da kötüyse protez uygulaması oluyor. İleri yaştaki hastalarda daha çok kullandığımız diz protezi ameliyatı (Diz artroplastisi) kireçlenmenin neden olduğu diz ağrısı ve diğer yakınmaları gidermek için kullanılıyor. Hastanın durumuna göre yarım veya tam protez yapılabiliyor. Hastalar 3-4 gün içinde taburcu olabiliyor. 1 ay içinde denize bile girebiliyor" dedi.

Hareketsizlik ve kilo hastalığı tetikliyor

Aşırı kilo, spor yaralanmaları, yaşla birlikte görülen eklemdeki şekil bozuklukları, eskiden geçirilen kazalar, hareketsiz yaşam gibi etkenlerin diz hastalıklarını tetiklediğini belirten Aydın, düzenli olarak spor yapılması tavsiyesinde bulundu.

Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin hayatında spora yer açması gerekiyor. Yüzme özellikle diz hastalıkları için yararlı. Kilo kontrolü ve kalp sağlığı için yürüyüş çok önemli. Kadınlarda eklem bozuklukları hareketsiz yaşam ve aşırı kilo gibi nedenlerden ötürü erkeklere göre daha fazla. Diz vücudumuzda önemli bir eklem. Dizin aksama, topallama yapması hastanın günlük yaşam kalitesini de etkiliyor. Bu nedenle eklemleri zorlamamak ve aşırı yük binmesinden de kaçınmak gerekiyor" dedi.



