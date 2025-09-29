Danıştay’ın kapatma kararına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Ekim’e kadar yeniden depolamaya açılan Harmandalı Katı Atık Tesisi, bölge halkının tepkisini çekti. Sabah saatlerinde tesise giden çöp araçlarının güzergâhında toplanan Çiğli sakinleri, yolu geçişlere kapatarak eylem yaptı.

Belediye yetkilileri, protesto nedeniyle bugün toplanan çöplerin Bergama’daki katı atık depolama merkezine yönlendirileceğini açıkladı. İzmir’in çöpünün 30 yılı aşkın süredir depolandığı Harmandalı, kapatma kararına rağmen yeniden faaliyete geçirilmesiyle bir kez daha tartışmaların odağı oldu.

Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, basına yaptığı açıklamada yetkililere tepki göstererek, “Mahkeme kararları açık ve net, uygulanması gerekiyordu. İki yıldır çöp usulsüz şekilde depolanıyor. Danıştay yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Yerel mahkemenin kararı doğru bulundu ama uygulanmadı. ÇED raporu alınması gerekiyor, burası heyelan bölgesi, can ve mal güvenliği tehlikede. Defalarca dilekçe verdim, hiçbirine yanıt alamadım. Çocuklarımız çöp suyu içinde okula gitmesin. Bu bizim kaderimiz değil” dedi.

Kazar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tesisi geçici kullanım için nasıl aldığını bilmediklerini ve hukuka aykırı uygulamaların devam ettiğini savunarak, “Hukuk devletiysek hukukun uygulanmasını istiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş Veysel Özkan ise Çiğli Belediyesi’ni sessiz kalmakla eleştirerek, “Kanunu uygulayın, biz bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Konak sosyete yeri mi? Yetkililer gelip burada oturup bir kahvaltı yapsın, görsün. Biz isyan ediyoruz” diye konuştu.

Bölge halkı, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin kapatma kararına uyulmasını ve çevresel risklerin ortadan kaldırılmasını talep ederken, yetkililerden net ve şeffaf açıklama bekliyor.