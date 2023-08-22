FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'in Çiğli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde mahkeme kararına rağmen çöp stoklama işleminin durdurulmaması üzerine tesise giden yolu kapattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1992 yılından bu yana işlettiği Harmandalı Çöplüğünden sızan pis sular, 2020 yılında bölgede heyelana neden olmuş Cumhuriyet mahallesi sınırları içinde yer alan 13 ev ve 2 hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılmıştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'ın Harmandalı'da çöp depolanmasını durdurmak için yargıya başvurmuş İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi de bölgede sıkça yaşanan heyelanlar nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit unsuru bulunduğu gerekçesiyle çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetmişti.

Mahkeme kararına rağmen çöp stoklama işlemi durdurulmazken bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'ın öncülüğünde mahalle sakinleri tesise giden yolu kapattı. "Yavaş yavaş ölüyoruz", "Buraya çöp değil hayat istiyoruz", "Çevreyi hor gören geleceği zor görür", "Mavi körfez, yeşil İzmir dediniz Harmandalı'nı çöpe boğdunuz" yazılı pankartlarla tesise giden atık taşıma araçlarının geçeceği yolu kapattan mahalle sakinleri mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Burada basın açıklamasında bulunan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı'nda yaşayanların ölümle burun burana olduğunu vurguladı. Kazar, "2019'da göreve geldiğimizde buraların patladığını fark ettik. Yetkililere bildirdik hiç bir önlem almadılar, hiç ciddiye almadılar. Daha sonra deprem oldu, yağmur yağdı buradaki felaketle 13 tane ev gitti. Daha sonraki süreçte biz bütün raporlarla İzmir Bölge İdare Mahkemesine gittik 'Biz ölmek istemiyoruz' dedik. Bugün buraya geldiğimizde beni üzeri bir şey vardı; sayın Tunç Soyer'e soruyorum. Zabıtanın burada ne işi vardı? Bu kadar zabıtayı burada ne işi vardı? Burada bir halk direnişi vardır. Yaşama direnişi vardır. Sayın Tunç Soyer '3 bin ton çöpü ben nereye götüreyim' diyor. Kendi avukatları mahkemede günlük 4 bin 500 ton günlük Harmandalı'na çöp geldiğini söylüyor. Sayın Tunç başkan mı yalan söylüyor, avukatları mı? Daha öncede biz iki yer tespit ettik dediler 19 yer tespit etmişler. 10 sene önce kapatılması gereken çöplüğe hala çöp dökülmeye devam ediliyor. Bütün raporlarda 'Harmandalı'nı büyük bir felaket bekliyor, ileride büyük bir facia olacak çöp dökülmemeli' denmesine rağmen herhangi bir önlem alınmıyor. Sayın başkan bugün buraya Zabıta göndereceğine evler yıkıldığında hayvanlar telef olduğunda buraya gelsin. Sayın başkana sordular 'Ben Harmandalı'na gittim' dedi. Sayın başkan Harmandalı'na ne zaman geldin, kimle geldin? Sayın başkan buraya gelmedi. Şu anda Harmandalı'nı bir facia bekliyor. Bu facianın önüne ne zaman geçecekler, nasıl geçecekler. Buradan bütün Türkiye'ye haykırıyorum: Hak, hukuk, adalet Harmandalı için işlesin. Kimse topu taca atmasın, mahkeme kararı uygulansın. Mahkeme kararı 'stoklama durdurulmalıdır' diyor. İnsanların ölmesini, doğanın yok olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.